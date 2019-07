Milano: Comune-Fondazione Cariplo organizzano "Milano Partecipa" su cittadinanza attiva (2)

- Quattro le aree tematiche di "Milano Partecipa", che saranno affrontate attraverso workshop, conferenze, interviste, lecture, tavole rotonde e mostre: digitalizzazione del processo democratico: come le nuove tecnologie influenzano il processo di formazione del consenso e il modo in cui la politica agisce, comunica e si evolve, economia e sistema Paese: come affrontare le sfide economiche globali dando risposte concrete come "Sistema Italia" al mondo produttivo che genera lavoro e benessere, comunità e territorio: la comunità e i territori sono terreni fertili per iniziative di grandissimo impatto tese a migliorare la qualità della vita dei cittadini. La politica deve tradurre e replicare tali modelli virtuosi, città e politica: le città sono il luogo dove vive la maggior parte delle persone e dove si concentrano le esperienze più innovative e creative. Un confronto internazionale con le principali città del mondo aiuterà a capire come e dove si possono orientare possibili nuove iniziativeIn linea con la volontà di dare vita al progetto, il palinsesto della tre giorni sarà frutto della partecipazione e della co-creazione dei promotori, cui si affiancheranno i proponenti che sono invitati ad aderire al bando pubblico per animare l'iniziativa disponibile a partire da oggi sul portale del Comune di Milano. I progetti selezionati dovranno essere realizzati in autonomia e rivolgersi a tutti i cittadini, con un riguardo anche per famiglie e bambini. Le proposte che potranno far parte del calendario di Milano Partecipa dovranno essere presentate entro le ore 18:00 del 2 settembre 2019 . (Com)