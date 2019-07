Mongolia: ex ministro dell'Energia riceve sentenza di quattro anni per abuso di potere e corruzione

- L'ex ministro dell'Energia della Mongolia Mishig Sonompil ha ricevuto giovedì una sentenza di quattro anni per abuso di potere e accettazione di tangenti. La sentenza è stata annunciata dalla Corte penale nel distretto di Khan-Uul di Ulan Bator. Sonompil è stato accusato di accettare tangenti per il valore di 264 milioni di tugriks mongoli (99,100 dollari statunitensi) da un'impresa edile in cambio della garanzia dell'appalto di un progetto. Sonompil, cinquantatreenne, ha servito come ministro dell'Energia dal 20212 al 2014. Secondo la corte, il convenuto può presentare ricorso contro la sentenza. (Cip)