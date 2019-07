Milano: De Corato (Fd'I) su operazione "Sangue Blu", inerzia Comune compensata da lavoro Procura e Cc

- L'assessore regionale alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, ha commentato in una nota l'operazione "Sangue Blu" dei carabinieri di Milano nata da un faida di gruppi criminali che agivano nei quartieri di Comasina e Quarto Oggiaro. "La prossima serie di Gomorra verrà girata probabilmente a Milano - ha affermato De Corato. Le periferie milanesi, abbandonate e dimenticate dalla politica di Palazzo Marino, sono tornate ad essere il fortino delle bande criminali, che, come nel sequel di Sky, si affrontano per il controllo del territorio. Non siamo a Secondigliano o a Scampia, ma a Quarto Oggiaro e alla Comasina". Per l'ex vicesindaco di Milano di Fratelli d'Italia, "fortunatamente, l’inerzia politica del Comune, assente da ogni iniziativa, viene compensata dal lavoro straordinario della Procura, della Dda e dei carabinieri, ai quali va il grazie della regione e dei milanesi". (Rem)