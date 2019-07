Tunisia: Pacifico (M5s), cordoglio per morte Essebsi, presidente riformatore e democratico

- La senatrice M5s, Marinella Pacifico, presidente dell'Unione interparlamentare sezione bilaterale di amicizia Italia-Tunisia, in una nota afferma: "Con profondo cordoglio apprendo della scomparsa del presidente della Repubblica di Tunisia, Beji Caid Essebsi. Ci lascia un grande politico che in questi anni, nonostante la gravissima crisi politica ed istituzionale riguardante il Maghreb, è riuscito a garantire al suo Paese quel cammino di riforme democratiche uniche nel contesto nordafricano. Oggi - conclude - la Tunisia perde un padre della democrazia. Desidero esprimere al popolo tunisino le mie più sentite condoglianze". (Com)