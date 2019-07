Roma: Pd, da Raggi e M5s sceneggiata su Casapound

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Che sceneggiata sullo sgombero di Casapound da parte del Sindaco Raggi e del M5S. Negli scorsi mesi il consiglio comunale della Capitale ha approvato una mozione del Pd, a firma del consigliere Zannola, che chiedeva lo sgombero della sede di Casapound all’Esquilino, disattesa anche per l’incapacità del sindaco Raggi di farsi valere con il Ministro Salvini, alleato di ferro del Vicepremier e capo politico del M5S Luigi Di Maio". Lo scrive in una nota Marco Furfaro, coordinatore dei Forum della segreteria nazionale del Pd, che aggiunge: "un problema, come tanti altri, tutto interno alla maggioranza gialloverde che sembra non abbia intenzione di dare seguito ad un atto dovuto”. (Com)