Sicurezza: provvedimento Daspo passato in commissione, oggi l'approdo in Consiglio comunale Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta della giunta di Milano di ampliamento delle aree in cui si possono elevare gli ordini di allontanamento, che possono poi diventare Daspo per decisione della Questura, approda oggi in Consiglio comunale. Prima del dibattito in Aula, la delibera è stata discussa in commissione congiunta Affari istituzionali, Città metropolitana e Municipalità e Sicurezza, in cui la vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Anna Scavuzzo, insieme al comandante della Polizia Locale, Marco Ciacci, ha illustrato ai consiglieri il contenuto della proposta, a partire dalla relazione tecnica, che ha portato alla definizione delle aree: undici quelle individuate dal Comune (Porta Venezia - Buenos Aires; Ex Porto di Mare, via San Dionigi, via Fabio Massimo, via Sant'Arialdo; stadio di San Siro; centro storico; Navigli; Darsena - Ticinese - Conca del Naviglio; Sempione - Arco della Pace; corso Garibaldi, corso Como, piazza Gae Aulenti; ospedali San Paolo, San Carlo e Niguarda), a cui si aggiungono tutti i parchi, gli ospedali, i presidi sanitari, le scuole, i complessi monumentali, i mercati e le aree entro il raggio di 100 metri da tutti questi luoghi. "Il messaggio che l'amministrazione vuole dare alla città - ha detto la vicesindaco Scavuzzo - è che la sicurezza è un tema serio, di buon senso. Io non mi vergogno né mi sento in colpa per quello che sto facendo". (segue) (Rem)