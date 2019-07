Sicurezza: provvedimento Daspo passato in commissione, oggi l'approdo in Consiglio comunale Milano (2)

- La proposta avanzata della giunta non piace però all'ala sinistra della maggioranza, cioè al gruppo di Milano Progressista, ed è fortemente osteggiata anche dal consigliere comunale di Milano in Comune, Basilio Rizzo. "Sono infuriato per questo provvedimento. E ancora di più dopo la commissione di oggi. C'è una visione minimalista, che si accompagna anche alle dichiarazioni del sindaco di questa mattina. Non avete colto il messaggio che rimette in discussione valori fondanti per alcuni di noi, come la solidarietà e il rispetto di chi sta peggio: è una colpa gravissima, che spezza il legame con una parte della città, che credo sia stata parte del successo di questa amministrazione", ha attaccato Rizzo. "Questo provvedimento appesantisce e ingolfa la Polizia Locale ed è espressione di una cultura dominante, a cui noi rischiamo di essere subalterni, che prevede la sicurezza come primo problema di questa città e prevede che in nome di essa si possano utilizzare strumenti emergenziali, che limitano la libertà delle persone con strumenti amministrativi", ha osservato il consigliere di Milano Progressista, David Gentili. (segue) (Rem)