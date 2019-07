Sicurezza: provvedimento Daspo passato in commissione, oggi l'approdo in Consiglio comunale Milano (3)

- "Io non credo che l'interpretazione che state dando a questa norma - ha ribattuto la vicesindaco Anna Scavuzzo in commissione - sia orientata a far sì che su questi temi ci sia un dibattito serio, franco ed efficace. Questo provvedimento non significa rincorrere la destra sui temi della forza e della brutalità, ma significa guardare in faccia anche le preoccupazioni delle persone, ad esempio gli anziani, che hanno paura e vogliono sentirsi di fronte un'amministrazione che accoglie la loro paura e si impegna ad abbassarla". "Sarebbe davvero devastante passare l'idea che il contrasto al degrado è estraneo alla sinistra", ha aggiunto il capogruppo dem Filippo Barberis, sottolineando anche come il "provvedimento non abbia a che fare con lo status sociale o la provenienza etica, ma con le condotte". Quelle di parcheggiatori e venditori abusivi sono quelle più colpite, stando agli ultimi dieci ordini di allontanamento emessi dalla Polizia Locale, che in sei casi sono accertamenti di violazioni di un Daspo emesso dalla Questura. Sei i casi avvenuti in piazzale Luigi di Savoia, in zona stazione Centrale, gli altri quattro alle fermate della metropolitana di Bisceglie, Buonarroti, Sant'Agostino e Pasteur. (Rem)