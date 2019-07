Camera: Silvestri (M5s) in Giunta autorizzazioni Sozzani salvato da casta

- Francesco Silvestri, deputato del Movimento cinque stelle afferma in una nota: "La legge è uguale per tutti, parlamentari compresi, ed è scandaloso che Forza Italia, Pd, Lega abbiano fatto fronte comune per salvare il deputato Diego Sozzani. Quello che è accaduto in Giunta per le autorizzazioni non può essere tollerato". Per Silvestri, "è impensabile che solamente il Movimento cinque stelle abbia votato a favore dell'utilizzo delle intercettazioni a carico di Sozzani, accusato di aver preso 10 mila euro in cambio di appalti. Evidentemente - puntualizza - quando si sente minacciata, la casta è ancora capace di fare quadrato. Chi ha votato a favore della casta? Lo abbiamo detto ed è bene tenerlo a mente: Salvini, Renzi e Berlusconi. Noi continuiamo a dire che chi siede alla Camera o in Senato non è al di sopra della legge e deve rispondere davanti alla giustizia, come qualsiasi cittadino. Il Movimento cinque stelle sarà sempre diverso, perché mentre gli altri si difendono a vicenda, noi andremo sempre per la nostra strada". (Com)