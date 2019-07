Editoria: Verna, D’Ubaldo (Cnog), grazie a presidente Mattarella per parole su giornalisti e libertà d’informazione

- “Il presidente e il segretario del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Verna e Guido D'Ubaldo, esprimono il più sincero ringraziamento al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che anche oggi ha sottolineato l'importanza di difendere il pluralismo dell'informazione e i principi democratici sanciti dall'Articolo 21 della Costituzione, nel corso della tradizionale cerimonia del Ventaglio organizzata al Quirinale dall'Associazione stampa parlamentare”. Recita così la nota diramata dall’Ordine nazionale dei giornalisti in merito all’intervento del Capo dello Stato durante la cerimonia del Ventaglio. "Il presidente Mattarella – hanno dichiarato Verna e D'Ubaldo - ha dimostrato ancora una volta attenzione ai problemi della professione giornalistica, messa a dura prova dalla grande crisi del settore e dai tentativi del governo che, con i tagli ai fondi dell'editoria e il ricorso sempre più frequente alla disintermediazione per soffocare la critica, indebolisce la democrazia". Apprezzamento da parte di Verna e D'Ubaldo, presenti alla cerimonia, per le parole del Capo dello Stato anche quando ha ribadito il ruolo dei giornalisti affermando che “La libertà di informazione deve essere difesa. Sono innanzitutto i cittadini a dover essere protagonisti. È grazie a essa che possono formarsi un'opinione consapevole e liberamente critica. I giornalisti, per la professionalità e deontologia che caratterizza la loro funzione, devono agire con indipendenza e rigore nell'alimentare credibilità e fiducia nell'assolvimento del loro ruolo di servire i governati, e non i governanti”. "Grazie al presidente Mattarella al quale assicuriamo che i giornalisti faranno la loro parte, anteponendo sempre la verifica delle notizie per informare in modo corretto i cittadini", hanno concluso Verna e D'Ubaldo. (Ren)