Sicurezza bis: Fratoianni (Si), a Camera bocciato odg per codici identificativi Forze ordine

- Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana, informa in una nota: "Anche l'ordine del giorno al dl Sicurezza per l'introduzione dei codici identificativi per le forze dell'ordine in servizio di ordine pubblico, già presenti in 21 Paesi su 28 dell'Unione europea, è stato bocciato dall'Aula di Montecitorio dalla maggioranza di Lega, M5s, Fd'I e FI. Dispiace anche che i colleghi del Pd - prosegue il parlamentare di Leu - che si sono astenuti, non abbiano colto l'occasione per sostenere una norma di civiltà giuridica. Come dispiace per quei deputati del M5s che su questa battaglia si sono più impegnati nei comunicati stampa e nelle promesse non mantenute piuttosto che - conclude Fratoianni - essere coerenti con i loro principi".(Com)