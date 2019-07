Energia: ministro cipriota Lakkotrypis, gasdotto East-Med pronto nel 2024-2025

- Il gasdotto l'East-Med dovrebbe essere pronto “tra il 2024 e il 2025”. Lo ha detto oggi al Cairo Giorgos Lakkotrypis, il ministro dell’Energia di Cipro, durante la conferenza stampa della seconda riunione ministeriale dell’East Mediterranean Gas forum (Emgf), dedicato alle scoperte di gas e alla sicurezza energetica nella regione. “Siamo nella fase finale delle discussioni per sviluppare il piano con le compagnie attive nel giacimento di Aphrodite. Una volta approvato questo piano, e mi auguro che possa avvenire nelle prossime settimane, designeremo il gasdotto. Il primo gas dovrebbe affluire entro il 2024 e il 2025”, ha detto Lakkotrypis. Lungo 2.100 chilometri e con un costo stimato di sei miliardi di euro, l'East-Med dovrebbe essere completato e attivato entro il 2025 per trasportare gas naturale da Israele all'Italia attraverso Cipro e Grecia. Alla riunione odierna erano presenti anche i responsabili dei dicasteri dell’Energia o dell’Economia di Italia, Israele, Grecia, Cipro, Autorità nazionale palestinese, Giordania. Cipro, Grecia e Israele saranno presenti con i rispettivi ministri dell’Energia, Georgios Lakkotrypis, Costis Hatzidakis e Yuval Steinitz. Per il governo italiano era presente il sottosegretario allo Sviluppo economico, Andrea Cioffi. A differenza della prima conferenza che si è svolta in Egitto lo scorso 14 gennaio, questa volta parteciperanno alla ministeriale anche il segretario e vicesegretario di Stato all’Energia statunitense, rispettivamente Rick Perry e Frank Fannon. La ministeriale di giovedì giunge in un momento di tensione tra la Turchia e diversi paesi regionali sullo sfruttamento delle risorse d’idrocarburi nel Mediterraneo orientale. (Cae)