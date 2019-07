Città metropolitana Roma: Zotta su liceo Seneca, al lavoro per sicurezza scuole

- "Siamo sempre di più impegnati a verificare e certificare la sicurezza delle nostre scuole. Il liceo Seneca ha ottenuto dai Vigili del Fuoco la conformità per il rischio prevenzione e sicurezza antincendi con il controllo sul sistema di idranti, impianti, rilevazione e allarme incendio, nonché per il controllo di apparecchiature e sostanze ritenute pericolose per incendi ed esplosioni. Posso ritenermi soddisfatta perché i nostri uffici, impegnati su più fronti, stanno costantemente monitorando e ottenendo certificazioni di sicurezza che ci consentono di garantire agli studenti, agli insegnanti, al personale tutto, luoghi del sapere sempre più idonei e sicuri". Lo dichiara in una nota il vicesindaco e delegata alle Scuole di Città metropolitana di Roma, Teresa Zotta. (Com)