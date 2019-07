Sanità: Bartolazzi, endocrinologo Giustina (Css) è orgoglio italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professore Andrea Giustina, presidente della Società europea di endocrinologia e componente del Consiglio superiore di sanità, già al terzo posto nel ranking mondiale stilata da Expertscape, ha ottenuto l’ambito riconoscimento di World expert of the day nel settore dell’ipofisi. “Al professor Giustina le più vive congratulazioni per il prestigioso attestato a coronamento del suo importante lavoro scientifico degli ultimi dieci anni in ambito endocrinologico - ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Armando Bartolazzi - Rappresenta l’Italia migliore”. (Ren)