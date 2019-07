Regione Lazio: Simeone (FI), 200 emendamenti a Piano paesistico per tutelare territorio pontino

- "Lunedì 29 luglio approderà in Consiglio la delibera di giunta sul nuovo piano territoriale paesistico regionale. A tal proposito annuncio la presentazione di circa 200 emendamenti alle norme tecniche riguardanti il Ptpr (Piano territoriale paesistico regionale) e chiederò che vengano prese come riferimento le carte sul suolo più recenti, aggiornate al 2019 e non quelle invece risalenti al 2014". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Con gli emendamenti presentati ci poniamo come obiettivo quello di velocizzare il rilascio delle autorizzazioni, oltre ad una più generale semplificazione dell'intera normativa. In particolare puntiamo da un lato allo snellimento delle procedure riguardanti il patrimonio edilizio esistente, dall'altro all'adeguamento nelle zone agricole dei parametri del lotto minimo a quelli previsti dalla legge regionale 38/99", ha aggiunto Simeone. (segue) (Com)