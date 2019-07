Regione Lazio: Simeone (FI), 200 emendamenti a Piano paesistico per tutelare territorio pontino (2)

- "Ci tengo ad evidenziare che molti degli emendamenti mirano a far sì che possa trovare piena attuazione la legge 7/2017 sulla rigenerazione urbana, finora ostacolata da disposizioni in conflitto con il Ptpr. Allo stesso modo intendo tutelare lo sviluppo del litorale ed infatti altri emendamenti sono volti a salvaguardare il regolamento regionale 19/2016 riguardante la disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - ha continuato il consigliere di Forza Italia -. La normativa contenuta nel Ptpr non deve penalizzare le attività agricole, balneari, turistico-ricettive, edilizia e industriali che nel nostro territorio rappresentano i motori fondamentali dell'economia. Anche per questo motivo abbiamo deciso di ripresentare oltre 500 osservazioni già depositate dai Comuni nello scorso decennio, ma che non furono accolti dalla Regione. Si tratta di osservazioni che riteniamo necessarie per il mantenimento dello sviluppo dei territori della provincia di Latina", ha concluso Simeone. (Com)