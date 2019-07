Bulgaria: leader Vmro Karakachanov propone accordi singoli tra membri dei Patrioti Uniti e Gerb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Movimento nazionale bulgaro (Vmro) e ministro della Difesa, Krassimir Karakachanov, non ha escluso la possibilità per i partiti che compongono la coalizione nazionalista dei Patrioti Uniti di firmare accordi separati con Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) correrà per il sostegno del governo. Parlando con i giornalisti Karakachanov ha affermato che ciascuna delle parti può firmare un accordo con Gerb e continuare a sostenere il governo. Mercoledì sera si è conclusa una riunione del Consiglio di coalizione dei Patrioti Uniti con i leader dei tre partiti membri: Vmro, Ataka (Attacco) e Volya (Volontà). Karakachanov ha ribadito che la coalizione è “inesistente da diversi mesi a causa della mancanza di dialogo”. A chi gli chiedeva della possibilità per i partiti minori della coalizione di appianare le loro differenze, Karakachanov ha chiesto ai media se ieri il leader di Ataka Volen Siderov avesse dato l'impressione di essere disposto a risolvere eventuali differenze. "Qual è il punto di continuare a parlare in questo modo", ha aggiunto Karakachanov sottolineando che il suo partito non intende abbandonare il blocco dei Patrioti Uniti.(Bus)