Tpl Roma: metro C a piazza Venezia, Aula vota delibera per chiedere fondi al Mit su opere mobilità

- In attesa dell'approvazione del Piano urbano della mobilità sostenibile l'Assemblea capitolina indica alla Giunta e agli uffici capitolini le sue priorità. Con 27 voti favorevoli l'Aula Giulio Cesare ha approvato la delibera d'indirizzo 64/2019 a prima firma del consigliere del M5s Enrico Stefàno che contiene gli "Indirizzi per la presentazione delle istanze al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti delle istanze di finanziamento per la - Realizzazione di linee metropolitane, tranviarie e filoviarie ed estensione/implementazione della rete di Trasporto Rapido di Massa (Trm)". L'Assemblea capitolina con il provvedimento chiede di procedere entro il 31 dicembre alla presentazione dell'istanza al ministero dei Trasporti per ricevere fondi per finanziare la futura stazione della metro C Venezia, la tranvia da Piazza Venezia a largo Corrado Ricci e la Tva, la lunga linea - progettata ai tempi del Giubileo del 2000 - che dovrebbe collegare la stazione Termini con il quartiere Aurelio passando per il Vaticano. (segue) (xcol4)