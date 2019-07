Tpl Roma: metro C a piazza Venezia, Aula vota delibera per chiedere fondi al Mit su opere mobilità (2)

- "Con questo atto indichiamo all'assessorato e agli uffici quelle che riteniamo sono le opere per le quali chiedere nella prossima finestra utile i fondi al ministero attraverso il bando per i comuni che hanno predisposto o stanno predisponendo il Pums", ha spiegato in Aula Stefàno. Nel dispositivo del provvedimento si legge: "L'Assemblea capitolina delibera il conferimento di apposito mandato ai competenti organi dell'Amministrazione capitolina e Società partecipate, affinché l'ente Roma Capitale, compatibilmente con le risorse tecniche economiche e strumentali a disposizione, consegni al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro le date di scadenza previste del 30 settembre 2019, le seguenti istanze di finanziamento e relativi progetti: 1. Tramvia Termini Vaticano Aurelio (primo lotto funzionale dalla stazione Termini a piazza Risorgimento) e connessione funzionale all'infrastruttura della linea 8; 2. Tramvia L.go Corrado Ricci - p.zza Venezia; 3. Stazione metro C di piazza Venezia come passaggio intermedio tra i cantieri in corso e la revisione progettuale della tratta T2 (Clodio/Mazzini) e come nodo di scambio con la metro D. (xcol4)