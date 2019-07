Toscana: rendiconto generale 2018, via libera da commissione controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercizio finanziario 2018 della Regione Toscana, che ha presentato entrate ed uscite definitive pari a 18.620,33 milioni, si è chiuso con un disavanzo di amministrazione di 2.268,94 milioni, derivato da un saldo finanziario di – 476,15 milioni ed un avanzo vincolato scritto di nuovo in bilancio di 1792,79 milioni di euro. I dati sono emersi dal Rendiconto generale finanziario 2018, licenziato con parere favorevole a maggioranza dalla commissione di Controllo, presieduta da Roberto Salvini (Lega). Il disavanzo di amministrazione ha registrato un costante miglioramento dal 2015, con una riduzione di 1.234,99 milioni di euro in tre esercizi finanziari. Il risultato economico dell’esercizio 2018 si è chiuso con un utile pari a 570,84 milioni di euro, in sensibile aumento rispetto all’anno precedente che registrava 267,65 milioni di euro. Il miglioramento dei risultati della gestione è dovuto prevalentemente alla revisione dei residui attivi, passivi e perenti, all’acquisizione a titolo gratuito di immobilizzazioni, a maggiori entrate per manovre tributarie degli anni precedenti. Il risultato economico, depurato della parte straordinaria, ha presentato un saldo di 326,43 milioni di euro, con un miglioramento dell’equilibrio economico di 92,01 milioni di euro rispetto al precedente esercizio. La gestione dei residui si è caratterizzata per un saldo negativo di circa 40 milioni di euro, dovuta essenzialmente alla cancellazione di alcuni residui attivi relativi alla tassa auto, versata da contribuenti toscani, ma incassata da altre Regioni, che non sarà compensata per effetto di una decisione assunta in Conferenza Stato Regioni. (segue) (Ren)