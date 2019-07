Toscana: rendiconto generale 2018, via libera da commissione controllo (2)

- La gestione di competenza ha registrato un saldo positivo di 324,44 milioni di euro. In particolare, su uno stanziamento di entrata e di spesa pari a 18.620,33 milioni di euro, sono risultate accertate somme per 10.922,01 milioni di euro ed impegnate somme per 10.597,76 milioni di euro. Uno scostamento solo in parte dovuto ad elementi tecnici. Va precisato che a fronte dell’entrata accertata di 10.922,01 milioni di euro (costituita essenzialmente da imposte, tasse e tributi destinati a finanziare la sanità), sono risultati incassati 9.024,70 milioni di euro, con una capacità di riscossione in conto competenza di 82,62% delle entrate accertate. La spesa per il personale, costituito da 3.584 unità (contratto a tempo indeterminato, determinato, di diritto privato, comandato da altri enti) rispetto alle 3.596 dell’anno precedente, è stata pari a 123,48 milioni di euro. La spesa sanitaria ha trovato copertura nella parte entrata dall’iscrizione di somme trasferite dallo Stato alla Regione (Irap, addizionale Irpef, compartecipazione Iva) oltre a fondi comunitari su progetti specifici, per complessivi 8.676,95 milioni di euro, di cui sono risultati accertati 8.485,04 milioni di euro e impegnati 8.505,99 milioni di euro. La differenza, pari a 20,95 milioni di euro, è stata imputabile a vari motivi tecnici, come è stato precisato in dettaglio dall’amministrazione al collegio dei revisori. “Ci sono alcune criticità, che devono essere affrontate – ha osservato il presidente della commissione Roberto Salvini – Penso, ad esempio, alle Terme di Montecatini, il cui ultimo bilancio approvato è relativo all’esercizio 2017 e presenta una perdita pari a 675.178 euro, a fronte però di proventi straordinari di circa 5,5 milioni di euro”. (Ren)