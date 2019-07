Albania: opposizione sigla accordo con artisti per tutela Teatro nazionale

- Il centro destra albanese all'opposizione, guidato da Lulzim Basha, ha siglato oggi un accordo per la tutela del Teatro nazionale, con il gruppo degli artisti che si sono schierati contro il progetto del governo per la demolizione dell'attuale edificio e la costruzione al posto suo di un nuovo Teatro. Da ieri gli artisti si sono insediati all'interno dell'edificio, dove hanno passato anche la notte. "Questo è un atto di fiducia reciproca, di un impegno incondizionato per appoggiare con tutte le forze, legali, politiche e diplomatiche le decisioni degli artisti e dei cittadini che li sostengono, riuniti nell'Alleanza per la tutela del Teatro", ha dichiarato Basha. L'accordo prevede da una parte l'impegno dell'Alleanza a proseguire la sua battaglia "per tutelare questo complesso storico e culturale", mentre dall'altra parte l'impegno dell'opposizione "ad essere a fianco dell'Alleanza in tutte le sue azioni e iniziative". (segue) (Alt)