Albania: opposizione sigla accordo con artisti per tutela Teatro nazionale (2)

- Tramite questo accordo, l'opposizione si impegna inoltre ad "annullare la legge per la costruzione del nuovo Teatro, come primo atto appena sarà al potere", e di proclamare tutta l'area quale "un monumento storico e culturale". Secondo l'opposizione "il progetto del governo è solo un tentativo di furto, è uno schema mafioso per riciclare i soldi sporchi dei traffici ed approfittare milioni di euro", ha dichiarato ieri Basha. La proposta iniziale del governo di centro sinistra del premier Edi Rama, è stata quella di realizzare un nuovo edificio, in base a un progetto del noto architetto danese Bjarke Ingels, con fondi dei privati. Per eseguire i lavori si è offerta la società edile albanese "Fusha" che in cambio ha chiesto di ottenere il permesso di costruire nella stessa area alcuni palazzi di 20 piani. (segue) (Alt)