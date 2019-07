Albania: opposizione sigla accordo con artisti per tutela Teatro nazionale (3)

- La maggioranza è stata costretta a modificare poi la propria posizione, dopo l'intervento della Commissione europea. In una lettera inviata alle autorità di Tirana, lo scorso anno, dalla responsabile per l'Albania nella Direzione generale per l'Allargamento, Michela Matuella, viene sottolineato il fatto che l'apposita legge, approvata lo scorso luglio con i soli voti della maggioranza di centro sinistra del premier Rama, che "prevede la scelta di una ditta senza una gara, ha sollevato dubbi sul rispetto del principio di non discriminazione e degli altri principi dell'Ue sugli appalti pubblici, quale il trattamento equo e la competizione". (segue) (Alt)