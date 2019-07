Albania: opposizione sigla accordo con artisti per tutela Teatro nazionale (4)

- Secondo la Commissione europea, le procedure dovrebbero prevedere "una gara aperta". Le nuove modifiche apportate all'apposita legge sul Teatro, con il governo che ha introdotto l'idea di una gara, non sono piaciute al presidente Ilir Meta, il quale ha respinto anche la nuova normativa in quanto prevederebbe "criteri discriminatori, che mettono a rischio una libera concorrenza, il trattamento equo dei partecipanti alla gara e non garantiscono un processo onesto, ma un processo selettivo". L'attuale edificio del Teatro nazionale, situato nel cuore di Tirana, è stato costruito negli anni Trenta dai fascisti italiani per le attività del dopolavoro; dopo la guerra, tuttavia, è diventato il più importante palcoscenico del teatro albanese. Secondo le autorità, tutti gli studi specializzati avrebbero concordato sul fatto che l'edificio rischierebbe di crollare. (segue) (Alt)