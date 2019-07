Albania: opposizione sigla accordo con artisti per tutela Teatro nazionale (5)

- Contro il progetto del governo si è schierato anche il presidente albanese Meta, il quale si è rivolto ieri alla Corte costituzionale per chiedere l'abolizione della legge che prevede la costruzione di un nuovo Teatro nazionale. "Questa normativa è il simbolo di un reato costituzionale, nazionale e culturale, dettato solo dagli interessi di quello che si può definire uno Stato degli oligarchi", ha detto Meta, secondo il quale "è indispensabile che venga sospesa l'esecuzione di questo atto criminale". Il governo però non intende fare retromarcia. "Nessuna minoranza può tenere ostaggio niente e nessuno in Albania", ha scritto Rama in un suo post su Twitter. "Con tutto il rispetto per una minoranza di attori e politici che non sono mai andati a teatro, ma sono abituati a fare teatro con qualsiasi cosa, il Teatro nazionale sarà costruito quale un piano e una responsabilità del governo", ha ribadito Rama, sostenendo che "chi non è d'accordo viene rispettato, ma non ha né un mandato né il diritto di impedirlo". (Alt)