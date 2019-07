Difesa: parlamento Cile modifica legge su finanziamento Forze armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La denominata "Legge riservata sul rame", sancita nel 1957 e rafforzata dal governo militare di Augusto Pinochet (1973-1990), prende il suo nome appunto dal carattere "riservato" del suo contenuto. Il testo della normativa venne reso pubblico solo nel dicembre del 2016 sempre per iniziativa del parlamento, che derogò inizialmente il suo carattere "riservato" rendendo pubblico che Codelco era obbligata a destinare alle Forze armate il 10 per cento dei suoi utili e che l'ammontare non poteva in ogni caso essere inferiore ai 180 milioni di dollari. (segue) (Abu)