Difesa: parlamento Cile modifica legge su finanziamento Forze armate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati ufficiali nel 2018 Codelco ha generato ingressi allo Stato per 1,7 miliardi di dollari, una cifra superiore del 26,1 per cento a quella del 2017. L'impresa statale cilena figura inoltre al primo posto nel ranking dei principali investitori del settore minerario. Codelco annovera da sola infatti progetti già approvati per 8,8 miliardi di dollari. Tra questi il principale investimento è previsto nella miniera sotterranea Chuquicamata, per la quale sono stati destinati 3,3 miliardi. Il principale produttore di rame al mondo ha previsto inoltre un piano decennale di rinnovamento di tutte le sue miniere da 39 miliardi di dollari. Il piano di investimenti annunciato prevede un limite annuale di spesa di capitale fissato a 4 miliardi di dollari. Dal punto di vista finanziario la compagnia registra utili annuali pari a 2,8 miliardi di dollari e un debito già contratto pari a 14 miliardi di dollari. (Abu)