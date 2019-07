Speciale difesa: sottosegretario Volpi, servono "scelte strategiche" su alleanze industriali

- La politica deve assumersi le sue responsabilità e contribuire a fare “scelte strategiche” sulle alleanze industriali. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Raffaele Volpi, nel suo intervento al convegno “Difesa collettiva” oggi a Palazzo Aeronautica a Roma. Secondo il sottosegretario alla Difesa, “la politica ha le sue responsabilità” e in questo senso devono essere individuate “linee chiare” sullo sviluppo tecnologico e vanno fatte "scelte strategiche sulle alleanze industriali”. Secondo Volpi, tutto ciò è “necessario anche per la postura geopolitica” del paese e rappresenta quindi un elemento essenziale del rapporto con i nostri alleati internazionali. In Italia - ha affermato il sottosegretario - “siamo davanti a capacità di ricerca che ci fanno essere tra i primi al mondo” in diversi settori. “L’Italia è riconosciuta a livello Nato come l’alleato più affidabile”, ha rimarcato Volpi, evidenziando d’altra parte che altri paesi dell’Alleanza, come la Germania, “non sono più in prima linea”. “Noi abbiamo un mare davanti; proprio grazie alle capacità dell’Aeronautica e delle altre Forze armate, possiamo essere protagonisti nel Mediterraneo”, ha osservato Volpi. (Pav)