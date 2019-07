Speciale difesa: Ucraina-Russia, governo Kiev propone espansione sanzioni contro Mosca

- Il governo ucraino ha deciso di introdurre nuove sanzioni contro la Russia. La proposta del consiglio dei ministri sarà inoltrata al Consiglio nazionale di sicurezza e difesa. Le nuove sanzioni riguardano una serie di persone giuridiche coinvolte nella costruzione del gasdotto dal Territorio di Krasnodar alla Crimea, secondo quanto riferito dal ministero per i Territori temporaneamente occupati e gli sfollati interni dell'Ucraina. L'elenco delle sanzioni comprende 24 persone giuridiche registrate in Russia, di cui 6 in Crimea. In precedenza, l'Ucraina ha esteso il divieto di importazione di merci russe fino alla fine del 2020. Il divieto è entrato in vigore il 30 dicembre 2015 e in seguito prorogato più volte, mentre l'elenco delle sanzioni è aumentato. L'Ucraina ha introdotto un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia a maggio 2019. (Res)