Speciale difesa: Russia-Turchia, Russian Helicopters consegna tre elicotteri per operazioni antincendio

- Russian Helicopters (controllata dal conglomerato statale Rostekh) ha consegnato tre elicotteri multiuso Ka-32A11BC alla Turchia. I velivoli saranno utilizzati per le operazioni antincendio. I relativi contratti, come ricorda un comunicato, sono stati firmati con Kaan Air (Turchia) nel mese di luglio del 2018. "Il Ka-3232A11BC è l'elicottero con le migliori attrezzature tecniche per le missioni antincendio", ha osservato Andrey Boginskij, amministratore delegato di Russian Helicopters. "Questo elicottero è un mezzo leader riconosciuto nella sua categoria ed è in grado di risolvere una vasta gamma di compiti. Non vediamo l'ora di un'ulteriore proficua collaborazione con i nostri partner turchi per quanto riguarda la consegna e l’assistenza post-vendita degli elicotteri". "La Russia ha competenze di alto livello nel settore degli elicotteri civili. A seconda del tipo di compiti e missioni, siamo pronti a consegnare una varietà di elicotteri ai nostri partner turchi", ha affermato Viktor Kladov, direttore della cooperazione internazionale e politica regionale di Rostekh. "In questo momento la Turchia è interessata ad espandere la sua flotta di aerei antincendio e Rostekh intende continuare a sviluppare la sua cooperazione con Ankara in questo campo. Stimiamo l'attuale mercato turco per questo tipo di elicotteri come diverse decine di macchine", ha aggiunto Kladov. L'elicottero multiuso Ka-32A11BC è progettato per eseguire complesse operazioni antincendio, attività speciali di ricerca e salvataggio, monitorare le foreste, trasportare persone malate ed evacuare persone coinvolte in disastri e calamità naturali. (Rum)