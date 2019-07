Speciale difesa: generale Rosso, lavoro di squadra caratterizza operato dell'Aeronautica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aeronautica militare, tramite un significativo “lavoro di squadra”, offre le sue competenze a servizio della sicurezza della popolazione. Lo ha detto il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare Alberto Rosso, nel suo intervento al convegno “Difesa collettiva” oggi a Palazzo Aeronautica a Roma. Come evidenziato dal generale Rosso, i mezzi dell’aeronautica militare sono sempre pronti a decollare ed intervenire, non solo nelle missioni di air policing ma anche per il trasporto aereo di persone in imminente pericolo di vita: “53 persone sono state trasportate e probabilmente salvate dall’inizio dell’anno”, ha osservato. Il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare ha quindi elencato alcuni dati che caratterizzano l'operato della Forza armata: 44 mila uomini e donne, tra civili e militari; 1200 piloti; poco più 500 velivoli; 20 aeroporti utilizzati. Il generale Rosso ha infine ricordato che l’Aeronautica militare è articolata in tre comandi di vertice: il Comando di squadra aerea, che si occupa di predisporre e approntare le Forza armata, mantenendo un’elevata prontezza operativa; il Comando logistico, che assicura il supporto tecnico per conseguire l’operatività dell’Aeronautica militare; il Comando delle scuole, che assicura la selezione, il reclutamento, la formazione professionale del personale della Forza armata. (Pav)