Speciale difesa: Mali, Romania sosterrà Onu in assistenza paese per prosecuzione in attuazione accordo di pace

Bucarest, 25 lug 16:00 - (Agenzia Nova) - Bucarest sosterrà le Nazioni Unite nell'assistere il governo del Mali a proseguire l'attuazione dell'accordo di pace, con un distaccamento di quattro elicotteri. Lo riferisce il ministero della Difesa di Bucarest con un comunicato. Il distacco è stato valutato da una commissione del Dipartimento delle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. Le conclusioni della valutazione attestano che il distacco "Carpathian Pumas" della 57ma base navale Mihail Kogalniceanu soddisfa gli standard Onu per la partecipazione alla missione. Secondo il capo di Stato maggiore romeno, il generale Nicolae Ciuca, la missione inizierà a metà ottobre e durerà un anno. I quattro elicotteri effettueranno missioni di evacuazione medica, ricerca e salvataggio, trasporto di truppe e materiale, missioni di trasporto passeggeri, pattuglie e missioni di osservazione. Ci saranno anche 120 militari, personale senior, piloti, squadre tecniche e di manutenzione e quattro elicotteri IAR-330 Puma L-SAR. (Rob) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Bucarest sosterrà le Nazioni Unite nell'assistere il governo del Mali a proseguire l'attuazione dell'accordo di pace, con un distaccamento di quattro elicotteri. Lo riferisce il ministero della Difesa di Bucarest con un comunicato. Il distacco è stato valutato da una commissione del Dipartimento delle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. Le conclusioni della valutazione attestano che il distacco "Carpathian Pumas" della 57ma base navale Mihail Kogalniceanu soddisfa gli standard Onu per la partecipazione alla missione. Secondo il capo di Stato maggiore romeno, il generale Nicolae Ciuca, la missione inizierà a metà ottobre e durerà un anno. I quattro elicotteri effettueranno missioni di evacuazione medica, ricerca e salvataggio, trasporto di truppe e materiale, missioni di trasporto passeggeri, pattuglie e missioni di osservazione. Ci saranno anche 120 militari, personale senior, piloti, squadre tecniche e di manutenzione e quattro elicotteri IAR-330 Puma L-SAR. (Rob)