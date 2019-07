Speciale difesa: Zimbabwe, ministro Turismo in custodia per essere interrogato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo dello Zimbabwe, Priscah Mupfumira, è stata posta in custodia per essere interrogato. È quanto reso su Twitter la Commissione anti-corruzione, senza specificare i motivi del provvedimento. “Possiamo confermare che il ministro del Turismo è attualmente sotto la nostra custodia per essere interrogato. La stampa verrà informata attraverso un comunicato nel corso della giornata”, si legge nel tweet. Non è chiaro il motivo del fermo, ma i media locali riferiscono che potrebbe essere in relazione al periodo in cui ha ricoperto l’incarico di ministro dei Servizi sociali. Mupfumira è diventata ministro del Turismo nel 2017. (Res)