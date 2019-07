Speciale difesa: presidente kazakho Tokayev riceve ministro Yermekbayev, focus su attività ad Arys

- Il presidente del Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ha ricevuto oggi il ministro della Difesa Nurlan Yermekbayev. Lo riferisce l’ufficio stampa della presidenza di Nur-Sultan. Tokayev è stato aggiornato sulla capacità operativa delle forze armate kazakhe e sullo stato di avanzamento delle operazioni di recupero nella città di Arys, dove il mese scorso si è verificata un’esplosione in un deposito di munizioni. Il ministro ha riportato le informazioni sulle operazioni di ripristino in corso nella cittadina. Secondo Yermekbayev, ad oggi circa 3 mila tonnellate di munizioni sono state rimosse dai magazzini e trasportate in luoghi sicuri. Tokayev ha disposto di completare in tempi brevi tutti i lavori volti a ridurre al massimo l’impatto dell’esplosione, oltre a conferire onorificenze a tutti coloro che si sono distinti nelle operazioni di salvataggio e recupero. (Res)