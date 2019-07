Speciale difesa: Russia, caso Yukos, procura accusa Khodorkovskij di appropriazione indebita e riciclaggio

- La procura generale della Federazione Russa indaga sul furto di azioni della società Yukos nel corso della privatizzazione e sulla successiva legalizzazione dei proventi dalla loro vendita nell'ambito del terzo procedimento relativo all'azienda. Lo ha dichiarato Aleksander Kurennoj, rappresentante ufficiale della Procura generale russa. "I fondi rubati e riciclati vengono accumulati da Khodorkovskij e dai membri di un gruppo organizzato da lui guidato all'estero anche in Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda. In risposta alle numerose richieste della Procura generale della Federazione Russa di fornire informazioni sul movimento di fondi legalizzati all'estero, il loro sequestro è rimasto insoddisfatto o addirittura senza risposta", ha affermato Kurennoj. Il "terzo caso Yukos" vede coinvolti gli ex proprietari, gestori e dipendenti della società per attività svolte nel periodo 1995-2003 per un valore di oltre 6 miliardi di dollari, ha chiarito il funzionario, in un intervento sull'emittente "Efir", citato dai media russi. (Rum)