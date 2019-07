India: Alta corte di Mumbai fornisce protezione temporanea a fondatori Ong Lawyers Collective

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta corte di Mumbai ha impedito al Central Bureau of Investigation (Cbi), agenzia investigativa federale indiana, di prendere qualsiasi altra iniziativa contro l'organizzazione non governativa Lawyers Collective e i suoi fondatori, la coppia di avvocati Anand Grover e Indira Jaising, ai quali ha fornito protezione temporanea. Il collegio dei giudici Ranjit More e Bharati Dangre ha dichiarato la protezione temporanea della Laywers Collective fino al 19 di luglio, prossima data dell'udienza. L'avvocato della coppia, Aspi Chinoy, ha negato tutte le accuse di violazione del Foreign Contribution (Regulation) Act, e ha affermato che le misure prese contro i fondatori della Lawyers Collective sono "abusi di potere". (segue) (Inn)