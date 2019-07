India: Alta corte di Mumbai fornisce protezione temporanea a fondatori Ong Lawyers Collective (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cbi ha perquisito l'11 di luglio le residenze a Nuova Delhi e a Mumbai degli avvocati della Corte suprema Indira Jaising e Anand Grover per presunte violazioni delle norme sui finanziamenti esteri da parte della loro organizzazione Lawyers Collective con sede a Delhi. Nella capitale, sono state condotte perquisizioni nella casa della coppia di avvocati (coniugi oltre che soci) e nell'ufficio di Lawyers Collective nel complesso di Nizamuddin East (rispettivamente ai numeri 54 e C-65). Grover non ha rilasciato commenti. Jaisingh ha così commentato: "Siamo stati presi di mira per il lavoro sui diritti umani che abbiamo compiuto nel corso degli anni". (segue) (Inn)