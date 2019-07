Governo: Squeri (FI), su trivelle e termovalorizzatori basta no M5s

- Il deputato e responsabile Energia del gruppo di Forza Italia alla Camera, Luca Squeri, sostiene che "in maniera condivisibile, Salvini torna a porre la questione delle trivellazioni e dei termovalorizzatori, temi sui quali insistiamo da tempo registrando i perenni 'no' ideologici dei pentastellati che stanno paralizzando il Paese". "Lo stop alle concessioni per le trivellazioni - prosegue nella nota - ha fatto perdere in un colpo solo nuove opportunità e credibilità all'Italia. Bisogna far sì che lavorare l'approvvigionamento energetico sia meno costoso e più sicuro, diversificando la provenienza e sfruttando al massimo le potenzialità di tutte le energie rinnovabili", continua il parlamentare, "per evitare che il Paese si trovi a dipendere solo dalle importazioni. Allo stesso modo i termovalorizzatori possono diventare un'opportunità e concorrere a ridurre la quantità di Co2 emessa valorizzando i sottoprodotti. Questa", conclude Squeri, "è la sola strada percorribile". (Com)