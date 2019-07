Ue: Commissione chiede a Grecia di recepire legislazione su parità trattamento ai partner di lavoratori autonomi

- Oggi la Commissione europea ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Grecia sostenendo che la sua legislazione nazionale non rispetta il principio della parità di trattamento dei lavoratori autonomi sancito dal diritto dell'Unione. Lo si apprende dalla Commissione europea. La presente direttiva impone agli Stati membri di garantire che le donne, i coniugi e i compagni di vita, quando riconosciuti dalla legislazione nazionale, ricevano prestazioni di maternità per almeno 14 settimane. Ad oggi, la legislazione nazionale consente l'accesso alle prestazioni di maternità solo alle donne che esercitano un'attività autonoma, ma non ai coniugi o ai partner. Gli Stati membri hanno adottato la presente direttiva nel luglio 2010 e hanno convenuto di recepire tali norme nell'ordinamento nazionale entro il 5 agosto 2012. La Grecia dispone ora di due mesi per rispondere alle argomentazioni sollevate dalla Commissione; in caso contrario, l'esecutivo europeo potrebbe inviare ad Atene un parere motivato. (Beb)