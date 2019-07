Caldo: da Comune Milano invito a segnalare persone in difficoltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune rivolge inoltre un'attenzione particolare anche ai senza dimora che possono trovarsi in difficoltà a causa delle alte temperature. Oltre alle unità mobili notturne e diurne messe in campo, in collaborazione con le associazioni del Terzo settore, per monitorare la situazione di chi rifiuta l'accoglienza nei centri, è attivo il numero 0288447646 per le segnalazioni da parte dei cittadini. Palazzo Marino è inoltre convenzionato con una decina di centri diurni attrezzati affinché chi non ha una casa possa avere un posto dove stare al fresco, usufruire dei servizi igienici e delle docce e mangiare. (Com)