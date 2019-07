Trasporti: Villarosa (M5s), avviato iter riforma Rca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come promesso, dando seguito all’ordine del giorno approvato con parere positivo del governo, abbiamo avviato l’iter legislativo per la riforma Rca alla Camera dei deputati. L’iniziativa legislativa, a prima firma del collega Andrea Caso, prevede importanti misure che consentono ai cittadini di ridurre i costi per assicurare auto e moto". Lo annuncia, in una nota, il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa, in quota Movimento cinque stelle. "I conducenti - spiega - potranno assicurare in prima classe, o nella miglior classe di merito in proprio possesso, sia auto che moto, fruendo della 'portabilità' anche tra veicoli di diversa tipologia. Grazie alle soluzioni normative individuate dal M5s, un motociclo potrà essere assicurato con la classe di merito più favorevole conseguita per un autoveicolo già in possesso dal cittadino. L’agevolazione sarà concessa non solo per i nuovi contratti ma, anche nei casi di rinnovo di contratti già stipulati". Altresì, aggiunge Villarosa, "si avvia il processo di riforma complessiva del sistema degli 'sconti obbligatori' prevedendo per i conducenti virtuosi la possibilità di accedere ad un sistema di calcolo del premio assicurativo che garantisca una maggiore omogeneità su tutto il territorio nazionale a prescindere dalla provincia di residenza. Le misure esposte garantiranno una riduzione del costo Rca a carico dei cittadini".(Com)