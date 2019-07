Migranti: Moavero, idee Italia condivise in Europa, aspettiamo di passare ai fatti

- In Europa vi è “molta condivisione” delle idee proposte dall’Italia ma “attendiamo di passare da condivisione politica a fatti e normative”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, intervenendo oggi al Senato durante l’interrogazione sulle politiche di contrasto dei flussi migratori irregolari. “La materia delle migrazioni è estremamente sensibile e delicata perché ci troviamo di fronte a un fenomeno inusuale sia come numero che impatto emotivo e operativo sulle varie realtà nazionali che vi hanno a che fare”, ha dichiarato Moavero. “Noi pensiamo come governo che sia una questione di carattere europeo, anche perché queste persone cercano di raggiungere l’Europa, non le coste italiane o maltesi”, ha sottolineato il ministro. Moavero ha precisato che il governo ha portato più volte all’attenzione delle varie sedi europee “questo punto di vista che da un lato è estremamente condiviso e dall’altro non si traduce in decisioni operative sufficientemente valide, o semplicemente sufficienti”. (segue) (Sic)