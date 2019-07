Migranti: Moavero, idee Italia condivise in Europa, aspettiamo di passare ai fatti (2)

- Il ministro Moavero ha ricordato che i trattati Ue prevedono una politica delle migrazioni, ma la normativa Ue adottata concerne solo le procedure di diritto di asilo che riguardano “un numero limitato” di migranti. Il titolare della Farnesina ha ricordato che l’Italia ha chiesto, da ultimo a Consiglio affari esteri dell’Ue del 15 luglio, quattro azioni: ingenti investimenti nei paesi di origine e di transito, stanziando le somme necessarie nel bilancio Ue; un vero contrasto alle reti di trafficanti su tutta linea; esaminare la possibilità di anticipare in paesi più vicini possibile a quelli di origine le domande d’asilo, in modo da fare giungere in Europa persone con diritto di asilo attraverso corridoi umanitari, quindi fuori dalle mani dei trafficanti; in merito agli accordi di rimpatrio che ci sia una negoziazione, l’esecuzione a l’assunzione di oneri da parte dell’Ue”. (Sic)