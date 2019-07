Tunisia: presidente commissione elettorale, costretti ad anticipare data presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istanza superiore indipendente per le elezioni (Isie) della Tunisia è "obbligata" ad anticipare la data delle prossime elezioni presidenziali e a modificare l'attuale calendario elettorale (che prevede il voto per le legislative il 6 ottobre e per le presidenziali il 17 novembre) a seguito della morte del presidente della Repubblica, Beji Caid Essebsi. Lo ha dichiarato oggi il presidente dell'organismo, Nabil Baffoun, precisando che la Costituzione impone la convocazione delle presidenziali in una data non successiva i 90 giorni dalla morte del presidente della Repubblica. Questo, infatti, è il limite massimo del mandato ad interim che sarà assunto da Mohamed Ennaceur, attuale presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) che sarà chiamato nelle prossime ore a prestare giuramento come nuovo capo dello Stato pro-tempore.(Tut)