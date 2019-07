Governo: Ascani (Pd), Salvini e Di Maio tenuti insieme da super attak poltrone

- Anna Ascani, vicepresidente del Partito democratico, osserva su Facebook che "Salvini e Di Maio si vedono e vanno avanti, d'amore e d'accordo, tra finte crisi e veri insulti, tenuti insieme dalle poltrone e dalla bulimia di potere. Davvero c'era qualche fine stratega nel Pd che pensava di dividerli? A tenerli insieme c'è il super attak dei ministeri. Conte ha sbugiardato - prosegue la parlamentare - il suo ministro in Aula? Nessun problema per il Movimento cinque stelle. Il Viminale ha negato a palazzo Chigi le carte su Savoini, un caso senza precedenti? Tutto ok per chi gridava onestà onestà. Salvini si rifiuta di venire in Aula, come gli è stato chiesto ufficialmente dal presidente Fico? Per Di Maio ormai è irrilevante. Ormai è evidente che la crisi di governo viene usata alternativamente da Salvini e Di Maio come spauracchio mediatico, come strumento di trattativa per il potere. Il Pd", conclude Ascani, "ha una sola arma per combattere questa deriva che sta danneggiando il Paese: opposizione dura e senza quartiere a tutto il governo, smettendola di occhieggiare ai Cinque stelle".(Rin)