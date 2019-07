Tpl Roma: aula approva delibera per proseguire iter della metro D bloccato da 10 anni

- "Confermare l'interesse dell'Amministrazione a proseguire nella realizzazione della linea D della metropolitana". È questo il punto A della delibera di indirizzo a prima firma del consigliere capitolino del M5s Enrico Stefàno approvata questo pomeriggio dall'Assemblea capitolina con 27 voti favorevoli la delibera d'indirizzo 36/2019 contenente gli "Indirizzi per la realizzazione della linea D della metropolitana". "Questa delibera - ha detto Stefàno illustrando in Aula il provvedimento - è un atto molto importante: afferma con forza la volontà di questa amministrazione di realizzare la linea D della metropolitana. L'iter si è inceppato da quasi 10 anni per alcune difficoltà con il project financing che ere stato pensato per finanziare l'opera. La metro D assolve alla funzione di collegamento con le altre infrastrutture per redistribuire i flussi. Un'opera importante. Questa metro è inserita anche nel Pums il piano urbano della mobilità sostenibile che discuteremo nelle prossime sedute pianificando le opere per il tpl nei prossimi dieci anni". (segue) (xcol4)