Tpl Roma: aula approva delibera per proseguire iter della metro D bloccato da 10 anni (2)

- Scettiche le opposizioni. Per Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia si tratta di un "testo generico. Dovremmo capire come e se può essere messa in campo questa linea: chi potrà finanziarla, si chiuderà l'iter di 10 anni fa o ce ne sarà uno nuovo?". Mentre la consigliera del Pd Valeria Baglio si chiede: "Se dobbiamo votare il Pums che già prevede la metro D a che cosa serve questa delibera?". A risponderle di nuovo Stefàno. Il consigliere del M5s ha spiegato: "Quest'atto serve a chiarire alcune cose che ci sono nel Pums. È chiaro che quando si parla di temi complessi non si può esaurire tutto dentro un documento di programmazione come il Pums ma serve anche un atto specifico per dare linee guida specifiche". "C'era un procedimento fermo da troppo tempo e dunque con questa delibera diciamo in sostanza che a di voler andare avanti con l'opera e, visto che sono passati 10 anni e abbiamo accumulato una grande esperienza con i cantieri della metro C, possiamo cercare di non rifare gli stessi errori. Soprattutto sbrighiamoci a chiudere un procedimento amministrativo che non può durare 12 anni", ha concluso Stefàno. (segue) (xcol4)