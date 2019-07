Tpl Roma: aula approva delibera per proseguire iter della metro D bloccato da 10 anni (3)

- Il secondo punto della delibera stabilisce infatti di "dare mandato agli uffici dell'Amministrazione competenti di procedere, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento o a valutare la persistenza o meno delle condizioni che hanno condotto alla dichiarazione di pubblico interesse della proposta". In caso contrario, si legge sempre nella delibera, si dà mandato agli uffici "ad avviare la progettazione di fattibilità della linea D per la corretta valutazione delle alternative tecniche, finanziarie e gestionali, eventualmente riconoscendo al Proponente le spettanze per i possibili costi sopportati". In entrambi i casi il provvedimento chiede che venga inserita "la revisione tecnico-progettuale o progettazione di fattibilità, una verifica della linea nella rete della mobilità, una progettazione ed esecuzione archeologica e l'esecuzione di massimo l'opera da eseguire. In Aula è intervenuta anche l'assessore alla Mobilità Linda Meleo che ha dichiarato: "Accogliamo come giunta questa delibera dia un indirizzo che ci permetterà di fare chiarezza su un'opera fondamentale di questa città". (xcol4)