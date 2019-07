Panama: temporaneamente sospeso il rilascio di visti turistici per cittadini cubani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio immigrazione nazionale della Repubblica di Panama ha informato di aver "temporaneamente sospeso l'emissione di visti turistiche per i cittadini cubani" in attesa di rivedere la procedura per il rilascio. La 'carta' turistica era stata creata nell'ottobre del 2018 al fine di concedere ai cittadini cubani accreditati come liberi professionisti o artigiani il permesso di rimanere a Panama per 30 giorni al prezzo di 20 dollari. Questi visti, secondo le autorità, potrebbero infatti facilitare l'attività dei cosiddetti "muli", cubani che trasportano prodotti sotto embargo nell'isola di Cuba in modo irregolare. Inoltre, Panama ha iniziato a rilasciare contemporaneamente un altro tipo di permesso chiamato visto timbrato, che concede permesso di entrare e uscire nel paese per cinque anni a cittadini cubani, domenicani, cinesi, indiani e venezuelani. (Mec)